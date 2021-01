Iva Zanicchi, il doloroso addio al fratello Antonio (Di domenica 17 gennaio 2021) Il 2020 di Iva Zanicchi è stato un anno nel quale “L’aquila di Ligonchio” ha attraversato due momenti bui: la scoperta della malattia del compagno Fausto Pinna e la scomparsa del fratello Antonio. La cantante che vedremo oggi tra gli ospiti di “Domenica Live” ha raccontato recentemente i difficili mesi che ha attraversato dalla sua positività al Covid-19 al triste addio dell’amato fratello. Figlio di Zefiro Zanicchi ed Elsa Raffaelli, Antonio Zanicchi era un lavoratore infaticabile da qualche anno in pensione dopo anni di servizio in Eni. Tra i Iva Zanicchi ed il fratello c’era un rapporto profondo che si era intensificato dopo la perdita della madre. L’uomo era apparso in alcuni programmi tv insieme alla nota ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Il 2020 di Ivaè stato un anno nel quale “L’aquila di Ligonchio” ha attraversato due momenti bui: la scoperta della malattia del compagno Fausto Pinna e la scomparsa del. La cantante che vedremo oggi tra gli ospiti di “Domenica Live” ha raccontato recentemente i difficili mesi che ha attraversato dalla sua positività al Covid-19 al tristedell’amato. Figlio di Zefiroed Elsa Raffaelli,era un lavoratore infaticabile da qualche anno in pensione dopo anni di servizio in Eni. Tra i Ivaed ilc’era un rapporto profondo che si era intensificato dopo la perdita della madre. L’uomo era apparso in alcuni programmi tv insieme alla nota ...

