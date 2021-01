ISPIRAZIONI BRITISH

Leggi su panorama

(Di domenica 17 gennaio 2021) Gli esperti di semiotica, attenti al linguaggio della moda, parlano di escapismo, cioè di evasione dalla realtà per tuffarsi, attraverso un simbolo, come il Barbour, in un mondo trasognato al quale non apparteniamo. Sarebbe questo l'effetto procurato da The Crown, la serie Netflix dedicata alla storia della famiglia reale inglese, sull'immaginazione estetica dei modaioli giovani o di mezza età, sparsi per il mondo. In altre parole, noi compriamo ciò che ci immaginiamo di essere, creando così un trend che, in questo caso, coincide con l'acquisto di stivali da pioggia Hunter, cardigan in Shetland e giacche Barbour perché vogliamo tuffarci in una brughiera verdeggiante ad alto tasso di sangue blu. Ora, affermare che l'escapismo sia una tendenza del momento è da verificare, vero è, invece, che negozi vintage e siti come Marketplace su Facebook o Subito.it contano centinaia di annunci, ...