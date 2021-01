Iron Maiden: colletta per l’operazione di Paul Di’Anno (Di domenica 17 gennaio 2021) È in corso una coletta virtuale per raccogliere 20 mila sterline, 22 mila euro, al fine di permettere all’ex cantante degli Iron Maiden Paul Di’Anno di sottoporsi a un intervento al ginocchio molto delicato, già rimandato più volte. Di’Anno venne allontanato dalla band per problemi legati all’abuso di alcol e droga. Perché è in corso una colletta per l’ex Iron Maiden? È presente in rete una colletta per raccogliere 20 mila sterline al dine di permettere all’ex cantante degli Iron Maiden Paul Di’Anno di sottoporsi a un intervento chirurgico. L’intervento al ginocchio, moto delicato, è stato rimandato più volte. Paul Andrew, conosciuto in arte ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) È in corso una coletta virtuale per raccogliere 20 mila sterline, 22 mila euro, al fine di permettere all’ex cantante deglidi sottoporsi a un intervento al ginocchio molto delicato, già rimandato più volte.venne allontanato dalla band per problemi legati all’abuso di alcol e droga. Perché è in corso unaper l’ex? È presente in rete unaper raccogliere 20 mila sterline al dine di permettere all’ex cantante deglidi sottoporsi a un intervento chirurgico. L’intervento al ginocchio, moto delicato, è stato rimandato più volte.Andrew, conosciuto in arte ...

Delta28153520 : @GiuliaKunz @robinaroby1 Infatti. Che c'entra l'età. Io ascolto Iron Maiden, Scorpions, Metallica e non sono lor… - twolighteyes : v Iron Maiden: una colletta online per permettere all'ex Paul Di'Anno di operarsi - LucaArmolli : IRON MAIDEN: una campagna di crowdfunding per finanziare l’intervento alle ginocchia di PAUL Di’ANNO - nwobhmfan : @italiana_Maiden Dovresti provare Iron Maiden ???? - rockolpoprock : Iron Maiden: una colletta online per permettere all'ex Paul Di'Anno di operarsi. -