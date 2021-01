Inter, Vidal nella bufera: bacia lo stemma della Juventus [VIDEO] (Di domenica 17 gennaio 2021) Incredibile episodio che si è verificato prima della partita di campionato Inter-Juventus, vero e proprio scontro per lo scudetto. Si preannuncia una sfida scoppiettante dal punto di vista agonistico e anche qualitativo. Il centrocampista Vidal è un ex della partita, il cileno ha lasciato un ottimo ricordo ed è stato un protagonista con la maglia della Juventus. L’ultimo episodio ha alzato un polverone. Prima l’abbraccio con Giorgio Chiellini, poi il bacio sullo stemma della Juventus che non è stato sicuramente gradito dal popolo nerazzurro. In basso il VIDEO di Vidal. https://t.co/aqCSHZQbSL pic.twitter.com/J7CuO4SrqP — ? (@jnterista 12) January 17, 2021 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 gennaio 2021) Incredibile episodio che si è verificato primapartita di campionato, vero e proprio scontro per lo scudetto. Si preannuncia una sfida scoppiettante dal punto di vista agonistico e anche qualitativo. Il centrocampistaè un expartita, il cileno ha lasciato un ottimo ricordo ed è stato un protagonista con la maglia. L’ultimo episodio ha alzato un polverone. Prima l’abbraccio con Giorgio Chiellini, poi il bacio sulloche non è stato sicuramente gradito dal popolo nerazzurro. In basso ildi. https://t.co/aqCSHZQbSL pic.twitter.com/J7CuO4SrqP — ? (@jnterista 12) January 17, 2021 L'articolo ...

Inter : ???? | AAAARTUUUUROOOOOOO!!! 13' - Cross di #Barella e stacco perentorio di #Vidal!!! Siamo in vantaggio!!! ??????… - juventusfc : 12' | Inter in vantaggio con Vidal. #InterJuve - Inter : ?? | RISCALDAMENTO #InterJuventus ?? ???? Romelu #Lukaku ???? Arturo #Vidal ?????????????? Ashley #Young ???? Marcelo… - judith_gemma : RT @Inter: ???? | AAAARTUUUUROOOOOOO!!! 13' - Cross di #Barella e stacco perentorio di #Vidal!!! Siamo in vantaggio!!! ?????? #InterJuventus… - annachiara_27_ : vidal bacia lo stemma della juve e dopo 10 minuti segna, senti ho capito che ti pagano quelli dell'Inter ma sforzat… -