Inter-Juventus, Vidal fa infuriare i tifosi nerazzurri: il cileno bacia lo stemma bianconero prima del derby d'Italia! (Di domenica 17 gennaio 2021) Arturo Vidal nella bufera.E' bastato un solo gesto per fare finire il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal, nell'occhio del ciclone. A pochi istanti dal fischio d'inizio dall'attesissimo derby d'Italia tra i nerazzurri e bianconeri, infatti, il cileno si è lasciato andare ad un lungo abbraccio con l'ex compagno Giorgio Chiellini. Nulla di strano fino a qui, se non fosse che il calciatore, pizzicato dalle telecamere di "Sky Sport", sarebbe stato beccato mentre era intento a baciare lo stemma della Juventus presente sulla maglia del difensore bianconero.In pochi istanti le immagini incriminate avevano già fatto il giro del web, alzando un polverone di polemiche per il gesto compiuto dal cileno.

