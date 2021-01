Inter-Juventus, Sconcerti: “Bianconeri hanno gli Agnelli, nerazzurri dipendono dalla Cina” (Di domenica 17 gennaio 2021) Mario Sconcerti dice la sua a poche ore dal calcio d’inizio di Inter-Juventus. Il giornalista toscano analizza le differenze tra i due club, sottolineando come la squadra bianconera sia legata da 97 anni agli Agnelli, mentre i nerazzurri debbano dipendere dalla Cina: “La Juve ha la stessa proprietà da 97 anni: c’erano durante il fascismo, nelle guerre, nel boom economico. Gli Agnelli non hanno girato insieme al calcio, è stato il calcio a girare intorno a loro. L’Inter dipende adesso non tanto da una propria crisi ma da una decisione di politica Interna del governo cinese. E’ inaccettabile. La Fiat è il quarto gruppo dell’automobile al mondo, ma se la Juve arrivasse quarta sarebbe una grande sconfitta. ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Mariodice la sua a poche ore dal calcio d’inizio di. Il giornalista toscano analizza le differenze tra i due club, sottolineando come la squadra bianconera sia legata da 97 anni agli, mentre idebbano dipendere: “La Juve ha la stessa proprietà da 97 anni: c’erano durante il fascismo, nelle guerre, nel boom economico. Glinongirato insieme al calcio, è stato il calcio a girare intorno a loro. L’dipende adesso non tanto da una propria crisi ma da una decisione di politicana del governo cinese. E’ inaccettabile. La Fiat è il quarto gruppo dell’automobile al mondo, ma se la Juve arrivasse quarta sarebbe una grande sconfitta. ...

