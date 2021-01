Inter-Juventus | dove vederla Chi sarà l’anti-Milan?

Leggi su ck12

(Di domenica 17 gennaio 2021) Lukaku vs Ronaldo. Derby d’Italia decisivo per l’inseguimento ai rossoneri– Lo scontro diretto più atteso, quello che vale sempre una buona parte dello scudetto, ma che in questa occasione, quasi al termine del girone d’andata di Serie A,valido per strappare il pass come anti-, dato che i rossoneri di Stefano Pioli sono ancora in testa alla classifica e non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi. Il primo Conte vs Pirlo come allenatori e la sfida stellare tra Lukaku e Cristiano Ronaldo promette ovviamente spettacolo, ma tra due rose tanto ricche ...