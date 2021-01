Inter-Juventus, Del Piero: “Se vincono i nerazzurri risultato pesante per la Serie A” (Di domenica 17 gennaio 2021) A poche ore dal calcio d’inizio di Inter-Juventus, il grande ex dei bianconeri, Alessandro Del Piero, ha espresso in un’Intervista a La Stampa un parere sul valore che questo derby d’Italia ha nell’economia del campionato: “In caso di vittoria nerazzurra credo che questa partita possa avere un peso significativo sul futuro del torneo. I punti cominciano a pesare”. L’ex attaccante e attuale commentatore, che da anni vive in America, ha aggiunto: “Spero con tanti gol, ma non dico come finirà altrimenti se sbaglio, Bergomi mi prende in giro”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) A poche ore dal calcio d’inizio di, il grande ex dei bianconeri, Alessandro Del, ha espresso in un’vista a La Stampa un parere sul valore che questo derby d’Italia ha nell’economia del campionato: “In caso di vittoria nerazzurra credo che questa partita possa avere un peso significativo sul futuro del torneo. I punti cominciano a pesare”. L’ex attaccante e attuale commentatore, che da anni vive in America, ha aggiunto: “Spero con tanti gol, ma non dico come finirà altrimenti se sbaglio, Bergomi mi prende in giro”. SportFace.

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - ZZiliani : Ci mancava un allenatore dell'#Inter che alla vigilia di #InterJuventus cantasse le lodi dell'inimitabile, imparegg… - Inter : -1 a Inter-Juventus: seguite live la conferenza di mister Conte - passione_inter : Opta - Continua l'ascesa di Barella: ha già fatto più gol e assist della scorsa stagione in Serie A -… - _lechatblanc : RT @OptaPaolo: 1 - Arturo #Vidal ha segnato il primo gol in campionato con la maglia dell'Inter: non segnava un gol in Serie A dal 2 maggio… -