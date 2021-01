Inter-Juventus | Conte | “Vittoria che dà consapevolezza Situazione societaria? Ecco cosa spero”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L'si aggiudica il derby d'Italia.2-0: è questo il risultato del big match tra, andato in scena questa sera a "San Siro". Un risultato deciso dalle reti di Vidal e Barella, che consentono ai nerazzurri di volare in vetta alla classifica a 7 lunghezze di vantaggio dai bianconeri. Successo analizzato dal tecnico dei meneghini, Antoniovenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-gara."Per vincere contro una squadra come laper tutti quanti noi, non solo per l', diventa un parametro importante e devi fare una partita che rasenta la perfezione. Stasera abbiamo fatto una buona partita, al di là del risultato. La più grande soddisfazione è aver visto che determinate cose che sapevamo potevano far male alla ...