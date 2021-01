Inter-Juve, fuochi d'artificio a San Siro (Di domenica 17 gennaio 2021) MILANO - Non ci sono tifosi a San Siro per la sfida tra Inter e Juventus , ma c'è stata comunque la coreografia. Al momento dell'ingresso in campo delle due formazioni, infatti, all'esterno dal Meazza ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021) MILANO - Non ci sono tifosi a Sanper la sfida trantus , ma c'è stata comunque la coreografia. Al momento dell'ingresso in campo delle due formazioni, infatti, all'esterno dal Meazza ...

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - romeoagresti : Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l’#Inter, salterebbero la final… - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - shairuki : le tre persone con cui ho più rapporto ultimamente tifano: uno juve uno inter uno milan è un dramma ad ogni partita - zazoomblog : Inter-Juve Bonucci contro larbitro: Vergognoso - #Inter-Juve #Bonucci #contro -