Inter-Juve: formazioni, dove vederla in tv. Diretta alle 20.45 (Di domenica 17 gennaio 2021) Il primo bivio nella corsa scudetto arriva nella sfida fra Inter e Juventus . A San Siro è Antonio Conte contro Andrea Pirlo , ma anche Romelu Lukaku contro Cristiano Ronaldo . Partita come sempre ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Il primo bivio nella corsa scudetto arriva nella sfida frantus . A San Siro è Antonio Conte contro Andrea Pirlo , ma anche Romelu Lukaku contro Cristiano Ronaldo . Partita come sempre ...

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - romeoagresti : Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l’#Inter, salterebbero la final… - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - FioriEmanuele : RT @skskriniar: Milanisti che si preparano per guardare Inter Juve questa sera - DottorStrowman2 : Inter-Juve 2-1 Buona serata -