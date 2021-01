Insigne dribbla la frustrazione di quelli che lo vedono giocare solo per massacrarlo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il ciondolo, il balance, il core (in inglese e in napoletano) che ha schiuso gli occhi al Mister e ci ha ridati un centrocampo. Diego Demme, il golden pocket! Il Dalì di Frattamaggioread uno ad uno avversari, nevischio e ladiche loper, ogni volta. Zitti tutti, la bellezza ha il numero 24. Il Subcomandante Chucky ha conquistato la città, innalza la bandiera sul monte e chiama il popolo all’ovazione. Petagna il soldato, dal fisico da bomber ma formato per costruire i ponti. Sei tiri in porta sei goal, Ospina miracoloso e ciaccato ad ogni parata, La traversa di Biraghi, la domenica della ciorta girata? Dragowski pare SangueBlu, Hysaj ci ha provato pure oggi a farla grossa, Cioffi pare Tony ...