"Iniezioni di vaccino a rischio. Per questa ragione....". Senaldi svela la vergogna di governo: lockdown, perché ci stanno rovinando (Di domenica 17 gennaio 2021) Fino a ieri mattina Domenico Arcuri esultava perché siamo primi in Europa nel numero dei vaccinati. Non è vero. La Danimarca, per esempio, se compariamo le Iniezioni alla popolazione, quasi ci doppia. La questione centrale però non è questa. Il punto è che la grande campagna vaccinale, appena iniziata, è già finita. Le Regioni hanno pressoché esaurito le dosi, compresa la Lombardia, sbeffeggiata perché è partita più lentamente delle altre ma che ha già recuperato, tanto da averne ormai somministrate più di tutti. Abbiamo comprato un milione e 800mila dosi da Pfizer, abbiamo vaccinato oltre un milione di persone e Arcuri ci obbliga a tenere da parte il 30% delle fiale, perché teme che il secondo carico non arrivi entro i 21 giorni di tempo ottimale tra la prima e la seconda iniezione. La casa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Fino a ieri mattina Domenico Arcuri esultavasiamo primi in Europa nel numero dei vaccinati. Non è vero. La Danimarca, per esempio, se compariamo lealla popolazione, quasi ci doppia. La questione centrale però non è. Il punto è che la grande campagna vaccinale, appena iniziata, è già finita. Le Regioni hanno pressoché esaurito le dosi, compresa la Lombardia, sbeffeggiataè partita più lentamente delle altre ma che ha già recuperato, tanto da averne ormai somministrate più di tutti. Abbiamo comprato un milione e 800mila dosi da Pfizer, abbiamo vaccinato oltre un milione di persone e Arcuri ci obbliga a tenere da parte il 30% delle fiale,teme che il secondo carico non arrivi entro i 21 giorni di tempo ottimale tra la prima e la seconda iniezione. La casa ...

