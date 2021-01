Incidente Alcamo, schianto terribile tra due auto: famiglia distrutta FOTO (Di domenica 17 gennaio 2021) terribile Incidente Alcamo, coinvolto un nucleo familiare che tornava da una funzione religiosa. L’impatto è tremendo, finisce in tragedia. Domenica di sangue sulle strade della Sicilia. A causa di un Incidente stradale ad Alcamo un uomo ha perso la vita, dopo lo schianto della sua auto contro un’altra vettura. La vittima è stata identificata come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 17 gennaio 2021), coinvolto un nucleo familiare che tornava da una funzione religiosa. L’impatto è tremendo, finisce in tragedia. Domenica di sangue sulle strade della Sicilia. A causa di unstradale adun uomo ha perso la vita, dopo lodella suacontro un’altra vettura. La vittima è stata identificata come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

statodelsud : Incidente su A29 allo svincolo per Alcamo: un morto, 4 bimbi feriti - Pino__Merola : Incidente su A29 allo svincolo per Alcamo: un morto, 4 bimbi feriti - AlqamahPost : Incidente mortale sulla A-29 all’altezza dello svincolo di Alcamo - - g_bonincontro : RT @SkyTG24: Incidente su A29 allo svincolo per Alcamo: un morto, 4 bimbi feriti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente su A29 allo svincolo per Alcamo: un morto, 4 bimbi feriti -