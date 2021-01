In vigore da oggi il nuovo Dpcm. Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Altre 12 regioni in zona arancione. Speranza: “Misure decisive se non si vuol perdere il controllo del contagio” (Di domenica 17 gennaio 2021) nuovo “cambio di colore” a partire da oggi per la regioni in base all’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal ministro della Salute Roberto Speranza. Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le regioni Lombardia, che hanno annunciato ricorso al Tar, e Sicilia. Passano in area arancione le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Il risultato è che a fronte di circa 12 milioni di italiani in zona gialla, che riguarda Provincia autonoma di Trento, Toscana, Sardegna, Molise, Campania e Basilicata, circa 48 milioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 17 gennaio 2021)“cambio di colore” a partire daper lain base all’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal ministro della Salute Roberto. Passano in areala provincia autonoma die le, che hanno annunciato ricorso al Tar, e. Passano in arealeAbruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in areaCalabria, Emilia-Romagna e Veneto. Il risultato è che a fronte di circa 12 milioni di italiani ingialla, che riguarda Provincia autonoma di Trento, Toscana, Sardegna, Molise, Campania e Basilicata, circa 48 milioni ...

