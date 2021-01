In Senegal una nuova centrale solare per garantire energia a tutti (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – Come in molte nazioni africane, anche in Senegal sono in tanti a non aver accesso all’energia elettrica. Una problematica alla quale le autorità stanno cercando di rimediare. La buona notizia è che il governo non solo sta progettando di costruire nuove centrali, ma che per farlo sta puntando sulle fonti rinnovabili in modo anche da conseguire importanti benefici ambientali. Una nuova centrale solare per il Senegal Degno di nota a tal proposito è l’accordo appena stipulato dalla Energy Resource Senegal con il fondo d’investimento sudafricano Climate Fund Managers (CFM) per la costruzione di una centrale solare a Niakhar. Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico da 30 megawatt di potenza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – Come in molte nazioni africane, anche insono in tanti a non aver accesso all’elettrica. Una problematica alla quale le autorità stanno cercando di rimediare. La buona notizia è che il governo non solo sta progettando di costruire nuove centrali, ma che per farlo sta puntando sulle fonti rinnovabili in modo anche da conseguire importanti benefici ambientali. Unaper ilDegno di nota a tal proposito è l’accordo appena stipulato dalla Energy Resourcecon il fondo d’investimento sudafricano Climate Fund Managers (CFM) per la costruzione di unaa Niakhar. Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico da 30 megawatt di potenza ...

