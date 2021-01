In onda lo spot pro-vaccino Covid commissionato dal governo. Speranza: “Grazie Tornatore” (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ stato lanciato ufficialmente oggi il primo dei 4 spot del governo, ideati e diretti pro bono da Giuseppe Tornatore, su richiesta del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid19. L’obiettivo è quello di promuovere a livello nazionale la campagna di vaccinazione anti-Covid appena partita. Domenico Arcuri – si legge in una nota dell’ufficio stampa del commissario straordinario – ha deciso di coinvolgere il regista siciliano (premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso) per la promozione nazionale della campagna vaccinale. Tornatore ha accettato di contribuire con il proprio talento alla lotta contro il virus, chiamando a collaborare per le musiche anche il maestro Nicola Piovani. Lo spot è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ stato lanciato ufficialmente oggi il primo dei 4del, ideati e diretti pro bono da Giuseppe, su richiesta del Commissario Straordinario per l’emergenza19. L’obiettivo è quello di promuovere a livello nazionale la campagna di vaccinazione anti-appena partita. Domenico Arcuri – si legge in una nota dell’ufficio stampa del commissario straordinario – ha deciso di coinvolgere il regista siciliano (premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso) per la promozione nazionale della campagna vaccinale.ha accettato di contribuire con il proprio talento alla lotta contro il virus, chiamando a collaborare per le musiche anche il maestro Nicola Piovani. Loè prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di ...

Domenica In, impossibile trattenere le lacrime per Mara Venier davanti allo spot di Tornatore per la campagna pro vaccino anti-Covid-19.

