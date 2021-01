Imperia | bimbo di 2 anni cade dal terrazzo | ricoverato al Gaslini

(Di domenica 17 gennaio 2021) L’impatto al suolo, dall’altezza di circa 4 metri, è stato violento, ma il piccolo non sarebbe in pericolo di vita

dieguito82 : RT @fanpage: Il piccolo è in condizioni gravissime #18gennaio - fanpage : Il piccolo è in condizioni gravissime #18gennaio - blusewillis : RT @Davidone74: Imperia, bimbo di due anni cade dalla finestra: è grave. Nel 2017 il fratello era morto nelle stesse circostanze https://t.… - Davidone74 : Imperia, bimbo di due anni cade dalla finestra: è grave. Nel 2017 il fratello era morto nelle stesse circostanze - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Imperia, un bimbo di 2 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio dopo essere caduto dal #secondopiano di una #pala… -

Ultime Notizie dalla rete : Imperia bimbo

È ricoverato in condizioni gravissime il bambino di due anni che ieri pomeriggio è precipitato dal secondo piano di una palazzina a Imperia. Il piccolo è stato ... All'epoca il bimbo cadde nel nel ...Un bimbo di 2 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio dopo essere caduto dal secondo piano di una palazzina a Imperia. (La Repubblica) Imperia: elicottero in azione in via Argine Destro per ...