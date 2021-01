Il vaccino Oxford Astrazeneca era già pronto a marzo 2020? No | smontiamo la teoria del complotto

Leggi su open.online

(Di domenica 17 gennaio 2021) Circola sui social la foto del presuntoanti Covid19 di, ma ciò che desta curiosità negli utenti sarebbe la data riportata nel contenitore: il 15. Come è possibile? Era tutto premeditato e la foto è la prova che lo dimostra? No, ci troviamo di fronte all’ennesimadel. Il tweet dell’utente Beatrice tom che confonde (con maggio). Si tratta di un fotogramma di un video che troviamo pubblicato il 20 dicembresul sito Newseu.cgtn.com, dove la data completa presente nel contenitore è il 15. Il video, in realtà, circolava già a giugnoin alcuni siti britannici come l’Evening Standard. Per chi ha ...