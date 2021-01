Il Torino ha esonerato Giampaolo: in arrivo Nicola (Di domenica 17 gennaio 2021) Nonostante le parole di Cairo dopo la partita contro lo Spezia di ieri, sabato 16 gennaio, che rassicuravano il tecnico in queste ore le voci di un esonero di Giampaolo si sono fatte sempre più insistenti. Nel primo pomeriggio poi è arrivata l’ufficialità: il Torino ha esonerato Giampaolo. Dovrebbe già essere stato scelto anche il successore sulla panchina dei granata, con tanti nomi come opzioni, ma con Nicola che sembra la scelta più probabile. CHE COS’AVEVA DETTO DOPO LA PARTITA CONTRO LO SPEZIA CAIRO? Dopo la pessima figura di ieri del Torino, che in superiorità numerica per 80 minuti contro lo Spezia ha solamente pareggiato, il presidente granata Urbano Cairo aveva rinnovato la fiducia all’ormai ex tecnico Marco Giampaolo. Queste le parole di ieri del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Nonostante le parole di Cairo dopo la partita contro lo Spezia di ieri, sabato 16 gennaio, che rassicuravano il tecnico in queste ore le voci di un esonero disi sono fatte sempre più insistenti. Nel primo pomeriggio poi è arrivata l’ufficialità: ilha. Dovrebbe già essere stato scelto anche il successore sulla panchina dei granata, con tanti nomi come opzioni, ma conche sembra la scelta più probabile. CHE COS’AVEVA DETTO DOPO LA PARTITA CONTRO LO SPEZIA CAIRO? Dopo la pessima figura di ieri del, che in superiorità numerica per 80 minuti contro lo Spezia ha solamente pareggiato, il presidente granata Urbano Cairo aveva rinnovato la fiducia all’ormai ex tecnico Marco. Queste le parole di ieri del ...

DabianaV : +++#Torino: esonerato #Giampaolo+++ Osarono nominare il nome Maestro invano. - infoitsport : Torino, Giampaolo esonerato: manca solo l’ufficialita’. Chi può sostituirlo - infoitsport : Torino, Giampaolo esonerato: c'è un grande favorito - SPress24 : Torino, esonerato Marco Giampaolo: si attende l'ufficialità per Nicola - giaestrismo : RT @tom_freni: Nel frattempo è stato esonerato #Giampaolo ed è in arrivo #Nicola, però il senso di quanto scritto non cambia. Spero abbiate… -