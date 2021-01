Il Teatro Franco Parenti riapre. Solo per un giorno (Di domenica 17 gennaio 2021) Poche ore prima che Milano e la Lombardia tornassero in zona rossa, Andrée Ruth Shammah insieme allo staff del Teatro Franco Parenti ha chiamato a raccolta un manipolo di abbonati fedeli, qualche giornalista e un paio di amici e ha organizzato una “augurazione” scandita a sorpresa dagli “Augh” – su musica di GianFranco Bosisio – e dalla danza tribale delle maschere e di alcuni volonterosi tra il pubblico. Una data non casuale: il 16 gennaio del 1973 il Teatro tirava su il primo sipario. Il Teatro Franco Parenti, la sala grande Tutto legale e tutto molto ben organizzato: ogni partecipante viene sottoposto a tampone rapido, le distanze sono rispettate, il risultato arriva in pochi minuti e si può accedere alla sala. Formalmente le persone presenti ... Leggi su iodonna (Di domenica 17 gennaio 2021) Poche ore prima che Milano e la Lombardia tornassero in zona rossa, Andrée Ruth Shammah insieme allo staff delha chiamato a raccolta un manipolo di abbonati fedeli, qualche giornalista e un paio di amici e ha organizzato una “augurazione” scandita a sorpresa dagli “Augh” – su musica di GianBosisio – e dalla danza tribale delle maschere e di alcuni volonterosi tra il pubblico. Una data non casuale: il 16 gennaio del 1973 iltirava su il primo sipario. Il, la sala grande Tutto legale e tutto molto ben organizzato: ogni partecipante viene sottoposto a tampone rapido, le distanze sono rispettate, il risultato arriva in pochi minuti e si può accedere alla sala. Formalmente le persone presenti ...

MFragasso : Milano, il Teatro Parenti riaperto per un giorno. Shammah: «Il pubblico chieda di riaprire in sicurezza» - RedazioneLaNews : #Milano Milano, il Teatro Parenti riaperto per un giorno. Shammah: «Il pubblico chieda di riaprire in sicurezza» - franco_cozzari : RT @cozzmat: Il nostro Parlamento (come molti altri) è un'esedra, un emiciclo! Bellissimo a primo impatto, con gli scranni concentrici, uno… - gambini_moises : FRANCO SIMONE - MALA DROGA - (Cara Droga) - in concerto Teatro dell' Ope... - franco_dimuro : RT @CatalfoNunzia: Proficuo incontro al @MinLavoro con il sovrintendente Lissner e la direttrice generale Spedaliere che, in rappresentanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Franco Il Teatro Franco Parenti riapre. Solo per un giorno Io Donna I puritani: in streaming al teatro dell’opera di Roma

Sabato 23 Gennaio al Teatro dell'Opera di Roma potremo assistere gratuitamente alla messa in scena de "I Puritani", via streaming da you tube ...

Teatro Parenti, la carica dei cento spettatori

Invitati sabato a tornare al Franco Parenti per condividere i racconti delle proprie esistenze. E diventare così protagonisti di un video che apre ufficialmente la lunga strada verso il cinquantenario ...

Sabato 23 Gennaio al Teatro dell'Opera di Roma potremo assistere gratuitamente alla messa in scena de "I Puritani", via streaming da you tube ...Invitati sabato a tornare al Franco Parenti per condividere i racconti delle proprie esistenze. E diventare così protagonisti di un video che apre ufficialmente la lunga strada verso il cinquantenario ...