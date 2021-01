IL SEGRETO, anticipazioni puntata del 18, 19 e 20 gennaio 2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 gennaio 2021: Tomas capisce che Maqueda si sta accordando con colui che alle sue spalle vuole comprare la miniera. A quel punto l’uomo accusa di tradimento Iñigo, che prima nega e poi scompare (verrà poi ritrovato vivo ma malconcio in un fosso…). Don Filiberto convince Tomas ad entrare anche lui nel gruppo degli Arcangeli, in procinto di preparare un attacco. I Mirañar sono partiti per Siviglia e Onesimo si occuperà dell’emporio durante l’assenza dei suoi familiari. Lui però soffre di solitudine e così cerca di trattenere a tutti i costi ogni cliente che entra nel negozio… Emilia e Francisca discutono ancora su cosa sia meglio per Raimundo, visto che la salute di quest’ultimo ancora non migliora. La giovane Ulloa vorrebbe ... Leggi su tvsoap (Di domenica 17 gennaio 2021)de Ildi lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20: Tomas capisce che Maqueda si sta accordando con colui che alle sue spalle vuole comprare la miniera. A quel punto l’uomo accusa di tradimento Iñigo, che prima nega e poi scompare (verrà poi ritrovato vivo ma malconcio in un fosso…). Don Filiberto convince Tomas ad entrare anche lui nel gruppo degli Arcangeli, in procinto di preparare un attacco. I Mirañar sono partiti per Siviglia e Onesimo si occuperà dell’emporio durante l’assenza dei suoi familiari. Lui però soffre di solitudine e così cerca di trattenere a tutti i costi ogni cliente che entra nel negozio… Emilia e Francisca discutono ancora su cosa sia meglio per Raimundo, visto che la salute di quest’ultimo ancora non migliora. La giovane Ulloa vorrebbe ...

