Il segreto anticipazioni | Maqueda nei guai | chi lo sta ingannando ? Inigo ko

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 17 gennaio 2021) Che cosa succederà nella puntata de Ilin onda domani, 18 gennaio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Puente Viejo. Come avrete visto nell’appuntamento più lungo della domenica, di cose ne sono successe. Tomas ad esempio ha deciso di valutare la proposta di Don Filiberto che lo ha invitato a entrare nella setta mentre si è allontanato sempre di più da Alicia che si rammarica per quello che è successo nelle ultime settimane. Onesimo continua ad avere uno stranissimo atteggiamento nei confronti di Antonita, la domestica di Isabel non capisce come mai si comporti in questo modo… Donna Francisca ed Emilia continuano a discutere su cosa sia più opportuno per aiutare Raimundo. La Montenegro si rifiuta di sottoporlo ad ulteriori trattamenti, che ritiene un’inutile tortura. Donna Begoña, intuito lo stato d’animo di Manuela, la affronta ...