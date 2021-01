Il passaporto sanitario per ritornare la normalità (Di domenica 17 gennaio 2021) In Germania si fa strada la proposta di riaprire cinema, ristoranti, teatri e musei. Ma garantendo l'accesso ai soli vaccinati. E la Grecia ha lanciato l'idea (che piace alla Commissione Ue) di un ... Leggi su today (Di domenica 17 gennaio 2021) In Germania si fa strada la proposta di riaprire cinema, ristoranti, teatri e musei. Ma garantendo l'accesso ai soli vaccinati. E la Grecia ha lanciato l'idea (che piace alla Commissione Ue) di un ...

Intanto è in arrivo una sorta di passaporto europeo per i vaccinati. "Quello sul certificato vaccinale – o passaporto vaccinale, come lo chiamano alcuni – è un dibattito in corso a livello europeo", ...

Covid: 6 francesi su 10 per passaporto sanitario

Contro ogni previsione, i francesi - fino a pochi giorni fa in maggioranza scettici sul vaccino - sono prevalentemente favorevoli al varo di un "passaporto sanitario" che consenta di individuare chi è ...

