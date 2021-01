Il Pakistan classifica gli Esports come ‘Sport regolari’

Leggi su esports247

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il ministroo per la scienza e la tecnologia Fawad Hussain ha rivelato che questa settimana è stato firmato un memorandum di intesa tra ilSports Board e laScience Foundation per dare aglilo status di sport regolare. Attraverso un tweet ha inoltre esortato i ragazzi appassionati nei videogiochi a darsi da fare e a cogliere le nuove opportunità che questo settore sta mettendo a disposizione. Mentre il governo mostra grande interesse nel settore deglila tradizione delè di amore e odio con i videogiochi. In luglio 2020 la nazione ha tolto il ban a PUBG Mobile dopo che era stato vietato all’interno del paese per aver causato un suicidio. L’autorità delle telecomunicazionia aveva etichettato il gioco ...