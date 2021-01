"Il Padrino" tiene a battesimo la sua nuova resurrezione

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 17 gennaio 2021) Stefano Giani Trent'anni dopo, Francis Ford Coppola ha rivisto e corretto la conclusione della saga iniziata nel '72 Vincent è il solito spavaldo, un po' arrivista un po' bravo ragazzo che non dà retta a quelle voci cattive su zio Michael. Non può aver fatto uccidere il fratello, ovvero suo padre. Non può. Lui non ci crede. E ne convince anche Mary, la cugina con la quale se la intende, neanche troppo sotto copertura. Vincent è sempre il solito. Appena vede quel bulletto elegante di Joey Zasa, gli monta il sangue agli occhi. Perde le staffe. Si risveglia come papà Sonny, uno che per il sottile non è mai andato. Perché Joey sarà pure il gangster più trendy di tutta la Grande Mela ma non ha perso quel piglio arrogante con cui non vede l'ora di soggiogare la New York che conta. Ovvero, quella del crimine. E la processione nel giorno di San Gennaro continua a non portargli ...