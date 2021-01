Il Napoli tira e segna (6-0 alla Fiorentina), la miglior vigilia possibile in vista della Supercoppa (Di domenica 17 gennaio 2021) Il calcio è un gioco semplice: se tiri e segni, vinci le partite. Se tiri e non segni, come contro lo Spezia, le perdi. Sembra una massima alla Catalano, che ormai in tanti nemmeno sanno chi è, ma è la fotografia di Napoli-Fiorentina che si è rivelato la partita perfetta per il Napoli di Gattuso. Contro un avversario che neanche ha demeritato, anzi. Ha giocato persino un primo tempo brillante, ha colpito una traversa, ha costretto – con Ribery sempre meraviglioso da vedere – Ospina a un difficile parata bassa. Anzi, secondo le statistiche, il primo tempo della Fiorentina è stato superiore a quello del Napoli. Più possesso palla, più tiri in porta. Ma il risultato è stato di 4-0 al 45esimo, con tanti saluti agli amanti dei numeri. È andato in scena il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Il calcio è un gioco semplice: se tiri e segni, vinci le partite. Se tiri e non segni, come contro lo Spezia, le perdi. Sembra una massimaCatalano, che ormai in tanti nemmeno sanno chi è, ma è la fotografia diche si è rivelato la partita perfetta per ildi Gattuso. Contro un avversario che neanche ha demeritato, anzi. Ha giocato persino un primo tempo brillante, ha colpito una traversa, ha costretto – con Ribery sempre meraviglioso da vedere – Ospina a un difficile parata bassa. Anzi, secondo le statistiche, il primo tempoè stato superiore a quello del. Più possesso p, più tiri in porta. Ma il risultato è stato di 4-0 al 45esimo, con tanti saluti agli amanti dei numeri. È andato in scena il ...

Pagelle Napoli-Fiorentina, i voti: Insigne gigantesco, Demme è dappertutto! Lozano fa impazzire Igor, Petagna sgomita. Zielinski che mirino!

Voti Napoli Fiorentina Serie A. Le pagelle Napoli-Fiorentina su CalcioNapoli24 della partita della 18esima giornata di Serie A.

La valanga azzurra si abbatte sulla Fiorentina: il Napoli vince 6-0

Tutto facile per il Napoli che liquida la pratica Fiorentina già nel primo tempo chiuso sul 4-0 Sblocca Insigne dopo 5 minuti. Al 23' traversa di Biraghi (su tiro deviato), poco dopo chance anche per ...

