Il Meteo per l’Italia del 17 gennaio, vento e neve al Centro e al Sud (Di domenica 17 gennaio 2021) Una nuova perturbazione si abbatte sulla Penisola tanto da obbligare la Protezione Civile ad emettere un avviso di Meteo avverso per burrasca e nevicate sparse fino ai 200 metri, temperature in netto calo: queste le principali previsioni Meteo per l’Italia di oggi domenica 17 gennaio 2021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 16 gennaio, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 17 gennaio, è attiva un’allerta per Meteo avverso per venti di burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria. Nevicate sparse fino ai 600 metri su Basilicata e Calabria e a 200 metri su Marche, Abruzzo e Molise. Il resto della cartina ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 gennaio 2021) Una nuova perturbazione si abbatte sulla Penisola tanto da obbligare la Protezione Civile ad emettere un avviso diavverso per burrasca e nevicate sparse fino ai 200 metri, temperature in netto calo: queste le principali previsioniperdi oggi domenica 172021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 16, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 17, è attiva un’allerta peravverso per venti di burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria. Nevicate sparse fino ai 600 metri su Basilicata e Calabria e a 200 metri su Marche, Abruzzo e Molise. Il resto della cartina ...

regionetoscana : Emergenza #sangue in #Toscana per diversi gruppi sanguigni. Dona ora, il tuo contributo è prezioso. La #donazione è… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #17gennaio #ANSA - Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #17gennaio #ANSA - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 17/01/2021 diramato dal @DPCgov ieri 16/01/… - FirenzePost : Meteo: arriva il gelo siberiano, allarme coldiretti per coltivazioni e allevamenti -