Il governo trema, Conte (forse) non ha la maggioranza. Tra i possibili scenari anche il voto anticipato (Di domenica 17 gennaio 2021) Il governo Conte rischia di non avere la maggioranza. Se negli ultimi giorni era emerso il sospetto di un appoggio tutt’altro che scontato da parte dei cosiddetti “responsabili” (definiti anche “costruttori” riprendendo il termine utilizzato da Mattarella nel suo discorso di fine anno, ndr), da qualche ora quel sospetto sta diventando sempre più uno scenario reale. Mastella ha già fatto capire che in queste condizioni la pattuglia di responsabili non è disposta a sostenere l’esecutivo guidato dal professore pugliese. Lo stesso discorso vale per l’UDC di Cesa, che ha precisato di voler rimanere nel centrodestra. Improvvisamente, PD e Movimento 5 Stelle si sono resi conto che in Senato non ci sono i numeri per arrivare a 161. anche per questo si cominciano a valutare le ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilrischia di non avere la. Se negli ultimi giorni era emerso il sospetto di un appoggio tutt’altro che scontato da parte dei cosiddetti “responsabili” (definiti“costruttori” riprendendo il termine utilizzato da Mattarella nel suo discorso di fine anno, ndr), da qualche ora quel sospetto sta diventando sempre più unoo reale. Mastella ha già fatto capire che in queste condizioni la pattuglia di responsabili non è disposta a sostenere l’esecutivo guidato dal professore pugliese. Lo stesso discorso vale per l’UDC di Cesa, che ha precisato di voler rimanere nel centrodestra. Improvvisamente, PD e Movimento 5 Stelle si sono resi conto che in Senato non ci sono i numeri per arrivare a 161.per questo si cominciano a valutare le ...

