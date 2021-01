Il Genoa ha il sì di Gaich e non molla Lammers: ora Scamacca può preparare le valigie (Di domenica 17 gennaio 2021) Si chiama Adolfo, di cognome Gaich, ha 21 anni e un messaggio implicito che circola da un po' di tempo: prima o poi la Serie A sarà mia. Attaccante potente, esplosivo, ha due soprannomi tra almeno ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 gennaio 2021) Si chiama Adolfo, di cognome, ha 21 anni e un messaggio implicito che circola da un po' di tempo: prima o poi la Serie A sarà mia. Attaccante potente, esplosivo, ha due soprannomi tra almeno ...

AlfredoPedulla : #Manduzkic-#Milan, #Milik-#Olympique: strada libera. #Genoa-#Gaich, altri contatti in giornata per liberare poi… - Noovyis : (Esclusiva: Genoa, lavori in corso per Gaich. Lammers primo nome da Natale. Scamacca vuole la Juve) Playhitmusic - - Gazzetta_it : #calciomercato Il #Genoa ha il sì di #Gaich e non molla #Lammers: ora #Scamacca può preparare le valige… - TulioSleiman5 : RT @AlfredoPedulla: #Manduzkic-#Milan, #Milik-#Olympique: strada libera. #Genoa-#Gaich, altri contatti in giornata per liberare poi #Scamac… - Gianluc21212259 : RT @AlfredoPedulla: #Manduzkic-#Milan, #Milik-#Olympique: strada libera. #Genoa-#Gaich, altri contatti in giornata per liberare poi #Scamac… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Gaich Genoa, l'ultima idea è Adolfo Gaich Corriere dello Sport.it Il Genoa ha il sì di Gaich e non molla Lammers: ora Scamacca può preparare le valigie

Il Cska vorrebbe un prestito superiore ai 6 mesi per l'argentino, ma ci sono basi concrete per chiudere la trattativa che libererà l'attaccante romano ...

Genoa, vicini Gaich e Lammers: Scamacca può partire

Nelle prossime ore il Genoa chiuderà una doppia importante operazione di mercato in entrata. Il club del presidente Enrico Preziosi, infatti, sta per assicurarsi Adolfo Gaich, centravanti argentino ...

Il Cska vorrebbe un prestito superiore ai 6 mesi per l'argentino, ma ci sono basi concrete per chiudere la trattativa che libererà l'attaccante romano ...Nelle prossime ore il Genoa chiuderà una doppia importante operazione di mercato in entrata. Il club del presidente Enrico Preziosi, infatti, sta per assicurarsi Adolfo Gaich, centravanti argentino ...