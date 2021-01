Il falso mito del “modello tedesco”: il piano anti-crisi è insufficiente (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – In Italia le politiche economiche di aiuto alle attività colpite dalle restrizioni si sono rivelate drammaticamente scarse ed insufficienti. I 29 miliardi di euro relativi ai cosiddetti “ristori” controbilanciano appena una minima parte – neanche il 7% – dei mancati incassi dovuti alle chiusure, che ammontano ad un totale di 423 miliardi di euro. La più frequente ed erronea banalizzazione, tuttavia, consta nell’affermare la presunta unicità del caso italiano – magari accostandolo al “modello tedesco” – in termini di “malapolitica”, sebbene si tratti di un problema diffuso anche fra i nostri “vicini” europei. Il piano della Germania Agli albori della scorsa estate, il governo tedesco ha varato un piano economico pari al 4% del Pil. Obiettivo stimolare la domanda tramite il taglio dell’Iva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – In Italia le politiche economiche di aiuto alle attività colpite dalle restrizioni si sono rivelate drammaticamente scarse ed insufficienti. I 29 miliardi di euro relativi ai cosiddetti “ristori” controbilanciano appena una minima parte – neanche il 7% – dei mancati incassi dovuti alle chiusure, che ammontano ad un totale di 423 miliardi di euro. La più frequente ed erronea banalizzazione, tuttavia, consta nell’affermare la presunta unicità del caso italiano – magari accostandolo al “” – in termini di “malapolitica”, sebbene si tratti di un problema diffuso anche fra i nostri “vicini” europei. Ildella Germania Agli albori della scorsa estate, il governoha varato uneconomico pari al 4% del Pil. Obiettivo stimolare la domanda tramite il taglio dell’Iva ...

Ultime Notizie dalla rete : falso mito Il falso mito della qualità dell’aria: le auto inquinano meno del previsto Il Sole 24 ORE Coronavirus, Manaus e il falso mito dell'immunità di gregge. L'unica via percorribile rimane il vaccino

Come nel resto del mondo il virus è ricomparso anche a Manaus e qui ha colpito con ancora più forza rispetto alla prima volta. Dopo la prima ondata in cui si era contagiata la maggior parte della popo ...

Gli storici Pivato: dietrofront, Bartali non salvò ebrei. Brocci ribatte: falso, li salvò

Gli autori di un libro in uscita giudicano inventati i salvataggi compiuti dal ciclista. Lo studioso del campione dice a globalist: “Le testimonianze provano che fu un Giusto” ...

