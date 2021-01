Il dolore di Lorenzo Amoruso per l’aborto di Manila Nazzaro: “Per giorni non ho parlato, ho paura” (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono stati ospiti della puntata di Domenica Live di oggi, 17 gennaio 2021, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro che per la prima volta insieme hanno parlato di quello che è successo a novembre. Manila aveva scoperto di essere incinta e insieme vivevano quello che era per entrambi una sorta di miracolo. Poi il dramma: Manila infatti ha avuto un aborto spontaneo nel mese si novembre e da lì la loro vita è cambiata. Ci sono stati giorni difficilissimi, come Manila aveva raccontato prima sui social, poi in tv a Verissimo da Silvia Toffanin. La scoperta durante una visita ginecologica: purtroppo il cuoricino non batteva più. Oggi Lorenzo è ancora molto provato e ha paura di pensare che potrebbe rivivere lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono stati ospiti della puntata di Domenica Live di oggi, 17 gennaio 2021,che per la prima volta insieme hannodi quello che è successo a novembre.aveva scoperto di essere incinta e insieme vivevano quello che era per entrambi una sorta di miracolo. Poi il dramma:infatti ha avuto un aborto spontaneo nel mese si novembre e da lì la loro vita è cambiata. Ci sono statidifficilissimi, comeaveva raccontato prima sui social, poi in tv a Verissimo da Silvia Toffanin. La scoperta durante una visita ginecologica: purtroppo il cuoricino non batteva più. Oggiè ancora molto provato e hadi pensare che potrebbe rivivere lo ...

