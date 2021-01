Il Cts ha dato via libera al ritorno a scuola in presenza (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75%. E' questo il parere espresso oggi dagli esperti del Comitato tecnico scientifico "in coerenza" con quanto già previsto dal dpcm del 14 gennaio. Il Cts si è riunito questa mattina, su convocazione del governo, per dare un'indicazione sul rientro in classe dopo l'entrata in vigore della nuova ordinanza che ha istituito la zona rossa in Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano, quella arancione in altre 12 regioni e la gialla nelle restanti cinque, Campania, Sardegna, Basilicata, Molise e provincia di Trento. Le scuole devono essere riaperte ma il Cts ha indicato che se per qualche motivo legato alla contingenza i presidenti di Regione optassero per una scelta diversa, "dovranno assumersi la responsabilità politica delle loro decisioni". Leggi su agi (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Le scuole superiori possono tornare innella misura del 50% e fino al 75%. E' questo il parere espresso oggi dagli esperti del Comitato tecnico scientifico "in coerenza" con quanto già previsto dal dpcm del 14 gennaio. Il Cts si è riunito questa mattina, su convocazione del governo, per dare un'indicazione sul rientro in classe dopo l'entrata in vigore della nuova ordinanza che ha istituito la zona rossa in Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano, quella arancione in altre 12 regioni e la gialla nelle restanti cinque, Campania, Sardegna, Basilicata, Molise e provincia di Trento. Le scuole devono essere riaperte ma il Cts ha indicato che se per qualche motivo legato alla contingenza i presidenti di Regione optassero per una scelta diversa, "dovranno assumersi la responsabilità politica delle loro decisioni".

Ma il Cts ha parlato: le scuole vanno dunque riaperte se in zona ... in attuazione di quanto definito dai piani operativi precedentemente predisposti dalle Prefetture e secondo quanto previsto dalle ...

Viene data dunque per una volta "autonomia" alle Regioni («Bisogna ... il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha lanciato l'allarme al Cts, convocato d'urgenza prima di un quasi certo ...

Ma il Cts ha parlato: le scuole vanno dunque riaperte se in zona ... in attuazione di quanto definito dai piani operativi precedentemente predisposti dalle Prefetture e secondo quanto previsto dalle ... Viene data dunque per una volta "autonomia" alle Regioni («Bisogna ... il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha lanciato l'allarme al Cts, convocato d'urgenza prima di un quasi certo ...