Il Covid uccide altri 377 italiani: calano i ricoveri e tasso di positività al 5,9% (Di domenica 17 gennaio 2021) Situazione apparentemente migliore ma i dati della domenica vanno sempre presi con il beneficio di inventario. Sono 12.145 i contagi da Covid segnalati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ...

