Il caso della legge sui mulini: due anni e 130mila euro per una ricerca impossibile (Di domenica 17 gennaio 2021) ANCONA - In principio, fu una mozione bipartisan votata all'unanimità dal Consiglio regionale nel 2016. Poi, nel febbraio 2020, l'atto d'indirizzo venne tradotto in legge, con risorse finanziarie ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 gennaio 2021) ANCONA - In principio, fu una mozione bipartisan votata all'unanimità dal Consiglio regionale nel 2016. Poi, nel febbraio 2020, l'atto d'indirizzo venne tradotto in, con risorse finanziarie ...

ZZiliani : Come mai il caso #Suarez non appassiona più? Beh, c’è un alto dirigente della #Juventus (#Paratici) che smuove Mini… - ZZiliani : GIUDICATE VOI. A giugno, alla ripresa della Serie A dopo il blocco per Covid, a più riprese la #Juventus non sottop… - poliziadistato : #attentiallerruffe False mail comunicano un rimborso sulla bolletta della luce, ma l'invito a cliccare sul link è u… - massimoomar : RT @ZZiliani: Come mai il caso #Suarez non appassiona più? Beh, c’è un alto dirigente della #Juventus (#Paratici) che smuove Ministeri (#De… - crociangelini : RT @Antonio_Caramia: Il caso #Israele Ha somministrato il vaccino ad oltre il 25% della popolazione ma è il paese, AL MONDO, che ha il mag… -

Ultime Notizie dalla rete : caso della Scuola, ecco chi rientra in classe e chi resta in dad Il Sole 24 ORE Il piano B di Conte: "Chiederò i voti casa per casa". Ecco quanto vale la sua lista

Il premier Giuseppe Conte spera ancora di restare in piedi grazie alle truppe di Responsabili o Costruttori arruolate in Parlamento. Ma se tutto ...

Il volto del Consiglio regionale non cambia: il Tar boccia i primi ricorsi. “Esclusi” fuori dall'Aula

Il Tar Puglia ha rigettato i primi ricorsi, il volto del Consiglio regionale, per ora, non cambia. I giudici amministrativi non hanno accolto le ragioni e le richieste di Senso Civico, Italia ...

Il premier Giuseppe Conte spera ancora di restare in piedi grazie alle truppe di Responsabili o Costruttori arruolate in Parlamento. Ma se tutto ...Il Tar Puglia ha rigettato i primi ricorsi, il volto del Consiglio regionale, per ora, non cambia. I giudici amministrativi non hanno accolto le ragioni e le richieste di Senso Civico, Italia ...