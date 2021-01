"Il 90% degli italiani non ha capito perché Renzi ha aperto la crisi". Zingaretti dalla d'Urso demolisce l'ex premier (Di domenica 17 gennaio 2021) “Non c'è una caccia ai responsabili, ma un appello. Non è un tempo normale: siamo ai tempi del Covid. Il 90% degli italiani non ha capito perché Renzi ha aperto la crisi”, dice Nicola Zingaretti ospite al Live della d'Urso. “E' il momento della serietà e responsabilità”. Martedì il voto cruciale in Senato. Conte potrebbe non farcela. E, intanto, Renzi (che ha aperto la crisi di Governo) tenderebbe la mano a Zingaretti. Che volta le spalle. “Nelle aule parlamentari capiremo chi vuole caricarsi della fiducia per andare avanti”, continua il segretario del Pd. Ma se martedì al Senato non ci saranno i 161 voti si aprirà la crisi di governo. “Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) “Non c'è una caccia ai responsabili, ma un appello. Non è un tempo normale: siamo ai tempi del Covid. Il 90%non hahala”, dice Nicolaospite al Live della d'. “E' il momento della serietà e responsabilità”. Martedì il voto cruciale in Senato. Conte potrebbe non farcela. E, intanto,(che haladi Governo) tenderebbe la mano a. Che volta le spalle. “Nelle aule parlamentari capiremo chi vuole caricarsi della fiducia per andare avanti”, continua il segretario del Pd. Ma se martedì al Senato non ci saranno i 161 voti si aprirà ladi governo. “Sono ...

