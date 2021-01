I dipendenti di Twitter che rendono privato il loro account per paura dei sostenitori di Trump (Di domenica 17 gennaio 2021) La sospensione dai social network di Donald Trump è stato senz’altro il tema principale di inizio 2021, soprattutto dopo le rivolte di Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. In modo particolare, tutto è partito dalla decisione di Twitter di sospendere prima e poi di bannare definitivamente e in modo permanente l’account personale del presidente uscente degli Stati Uniti d’America. Diciamo che la piattaforma di Jack Dorsey – nonostante anche altri social come Facebook, Snapchat e Twitch abbiano seguito le sue orme – è diventata una sorta di baluardo dell’anti-Trumpismo sul web. Per questo i dipendenti Twitter ora temono delle ritorsioni. LEGGI ANCHE > Facebook e Twitter bloccano Trump come un hater qualunque dipendenti ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 17 gennaio 2021) La sospensione dai social network di Donaldè stato senz’altro il tema principale di inizio 2021, soprattutto dopo le rivolte di Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. In modo particolare, tutto è partito dalla decisione didi sospendere prima e poi di bannare definitivamente e in modo permanente l’personale del presidente uscente degli Stati Uniti d’America. Diciamo che la piattaforma di Jack Dorsey – nonostante anche altri social come Facebook, Snapchat e Twitch abbiano seguito le sue orme – è diventata una sorta di baluardo dell’anti-ismo sul web. Per questo iora temono delle ritorsioni. LEGGI ANCHE > Facebook ebloccanocome un hater qualunque...

