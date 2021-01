I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 17 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 12.415 nuovi casi positivi da coronavirus e 377 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 25.260 (44 in meno di ieri), di cui 2.503 nei reparti di terapia intensiva Leggi su ilpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 12.415 nuovi casi positivi dae 377 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 25.260 (44 in meno di ieri), di cui 2.503 nei reparti di terapia intensiva

