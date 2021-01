Hockey pista, Serie A1 2021: Lodi pareggia, a Trissino il big match contro Forte dei Marmi (Di domenica 17 gennaio 2021) La Serie A1 di Hockey su pista 2021 ha visto disputarsi quest’oggi due partite del quindicesimo turno, con gli Amatori Wasken Lodi che non hanno approfittato del ko subito dalla Why Sport Valdagno per allungare in classifica, pareggiando 5-5 contro la Bidielle Correggio. I lombardi hanno sbloccato il punteggio dopo meno di cinque minuti, grazie al solito Jordi Mendez, subendo poi la rimonta avversaria con Geronimo Garcia, Cosimo Mattugini e Mirko Bertolucci, riuscendo poi a tornare negli spogliatoi sul 3-3, dopo le reti di Enric Torner e ancora Mendez. Nella ripresa Correggio ha due volte tentato la fuga, con Mattugini e Nicolas Barbieri, con Lodi che ha risposto con Torner e Francesco Compagno, per il 5-5 finale. Molte emozioni anche tra ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) LaA1 disuha visto disputarsi quest’oggi due partite del quindicesimo turno, con gli Amatori Waskenche non hanno approfittato del ko subito dalla Why Sport Valdagno per allungare in classifica,ndo 5-5la Bidielle Correggio. I lombardi hanno sbloccato il punteggio dopo meno di cinque minuti, grazie al solito Jordi Mendez, subendo poi la rimonta avversaria con Geronimo Garcia, Cosimo Mattugini e Mirko Bertolucci, riuscendo poi a tornare negli spogliatoi sul 3-3, dopo le reti di Enric Torner e ancora Mendez. Nella ripresa Correggio ha due volte tentato la fuga, con Mattugini e Nicolas Barbieri, conche ha risposto con Torner e Francesco Compagno, per il 5-5 finale. Molte emozioni anche tra ...

Per l’Amatori ripartenza morbida Arriva il fanalino di coda Novara

A cinque settimane dalle ultime partite, la doppia vittoria casalinga contro Seregno e Pordenone, la Symbol Amatori torna in pista nel torneo di A2 di hockey pista, dopo aver rinviato alcune partite ...

