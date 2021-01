Highlights Liverpool-Manchester United 0-0 | Premier League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 17 gennaio 2021) Termina 0-0 il big match di lusso tra, valevole per la diciannovesima giornata della. Ad Anfield Road i ragazzi di Soljskaer giocano una partita di sostanza, mettono alle corde i Reds che vengono salvati da due grandi interventi di Alisson. Con questo pareggio Pogba e compagni rimangono in vetta alla classifica con trentasette punti conquistati, il, in attesa delCity che giocherà più tardi con il Crystal Palace, scende al terzo posto, a -3 dai Red Devils. In alto ildegli. SportFace.