Highlights e gol Barcellona-Athletic Bilbao 2-3 | finale Supercoppa spagnola 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di2-3,didi Spagna. A Siviglia la formazione blaugrana sbatte sul 2-2 nei 90? con la doppietta di Griezmann che mette in rete due volte sugli sviluppi di due azioni nate dal piede mancino di Jordi Alba: prima al 41? dopo un rimpallo vinto da Messi, poi sempre su assist del laterale spagnolo. Ma l’chiude col 2-2 grazie alle reti di De Marcos e Villalibre. Nel primo tempo supplementare, Williams sale in cattedra: la stella basca rientra sul destro e calcia trovando l’incrocio dei pali. E nelc’è spazio anche per l’espulsione di Messi a causa di un colpo ad un avversario a palla lontana. L’ESPULSIONE DI MESSI PAGELLE SportFace.