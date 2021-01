“Hai fatto una figura di m***”. C’è Posta per te, mai vista una Maria De Filippi così: è la prima volta che se la prende con un ospite (Di domenica 17 gennaio 2021) Maria De Filippi, la notizia colpisce. Si legge su Leggo.it le ultime novità che riguardano la puntata di C’è Posta per te di Maria De Filippi andata in onda il 16 gennaio. Un appuntamento televisivo, il secondo per la nuova edizione, che ha riscosso un successo senza pari. Eppure a poche ore di distanza, ecco il retroscena. Maria non si trattiene e in diretta dice tutto. La storia ha colpito tutti, persino la padrona di casa che si è lasciata andare a una considerazione in diretta tv. In studio la storia ha colpito tutti e viene raccontata dal diretto interessato con queste parole. Poi il commento di fronte le telecamere di Maria De Filippi, sena fare troppi giri di parole. La conduttrice, diciamolo, non si è trattenuta.



. La storia è quella di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 gennaio 2021)De, la notizia colpisce. Si legge su Leggo.it le ultime novità che riguardano la puntata di C’èper te diDeandata in onda il 16 gennaio. Un appuntamento televisivo, il secondo per la nuova edizione, che ha riscosso un successo senza pari. Eppure a poche ore di distanza, ecco il retroscena.non si trattiene e in diretta dice tutto. La storia ha colpito tutti, persino la padrona di casa che si è lasciata andare a una considerazione in diretta tv. In studio la storia ha colpito tutti e viene raccontata dal diretto interessato con queste parole. Poi il commento di fronte le telecamere diDe, sena fare troppi giri di parole. La conduttrice, diciamolo, non si è trattenuta.. La storia è quella di un ...

OndeFunky : Andrò controcorrente ma io trovo #nosatisfaction in linea con l’anima rock di @MetaErmal che non hai mai fatto scon… - CappellettiEri : RT @GUCCIVZORZI: Giulia: 'posso avere per una sera il mio momento di down? Voi avete sempre i vostri momenti di down psicologico.' Zellett… - Francescocococu : RT @GUCCIVZORZI: Giulia: 'posso avere per una sera il mio momento di down? Voi avete sempre i vostri momenti di down psicologico.' Zellett… - Santuz15 : RT @_heysestra: Dayane che difende Tommaso da ubriaco “Non è successo niente, non hai fatto niente, non lasciare che gli altri sporchino la… - pietropedar90 : “E COSÌ FAI QUELLO CHE HAI SEMPRE FATTO. CERCHI DI STARE A GALLA” #ognimaledettolunedìsudue #zerocalcare #fumetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai fatto So cosa hai fatto: Svelato il cast della serie di Prime Video tratta dal celebre film horror slasher ComingSoon.it "Coalizione", "Sei inaffidabile". Volano gli stracci tra Renzi e il Pd

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi vorrebbe una coalizione con al centro il Pd, ma i dem gli danno dell'inaffidabile e chiudono la porta.

Picco "nonno Dakar": l'ha finita all'età di 65 anni. "E poi mi è venuto da piangere"

"Quando è finita, mi è venuto da piangere". Nel momento di presentare la domanda di iscrizione, gli organizzatori dell’A.S.O. avevano fatto resistenza. Va bene il palmarès, ok l’esperienza, ma quel 19 ...

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi vorrebbe una coalizione con al centro il Pd, ma i dem gli danno dell'inaffidabile e chiudono la porta."Quando è finita, mi è venuto da piangere". Nel momento di presentare la domanda di iscrizione, gli organizzatori dell’A.S.O. avevano fatto resistenza. Va bene il palmarès, ok l’esperienza, ma quel 19 ...