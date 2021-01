Ha spezzato il cuore alla dama bianca Chi è Maurizio Guerci?

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 17 gennaio 2021) Gemma Galgani, dopo svariati tentennamenti e ripensamenti, sembrava veramente decisa a dare il proprio. Nonostante, però, le cose sembrassero andare nel verso giusto, in realtà, è accaduto qualcosa che ha lasciato l’amaro in bocca. Proviamo, però a ricapitolare ciò che è successo tra i due.aveva fatto la sua entrata in scena a “Uomini e Donne” il novembre scorso e, da quel momento, si era subito trovato in forte sintonia con Gemma. La stessa, come si diceva, non aveva accettato immediatamente le avances del cavaliere e, diciamolo, si era mostrata piuttosto reticente. Comunque sia,fine, chi ha seguito le puntate lo ricorderà, aveva ceduto e si era finalmente concessa al fascinoso cinquantenne. Due nuovi ...