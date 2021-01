Guatemala, scontri con migranti dell’Honduras: cercavano di raggiungere gli Stati Uniti (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi, circa novemila migranti honduregni sono entrati in Guatemala, nel tentativo di arrivare negli Stati Uniti: 3.500 persone si sono scontrate con la Polizia. Scontro tra migranti dell’Honduras ed agenti di polizia E’ successo oggi: circa novemila migranti honduregni sono entrati in Guatemala forzando il confine con la speranza di raggiungere gli Stati Uniti, in cui un gruppo di circa 3.500 persone si è scontrato con la Polizia, dopo aver percorso circa 50 chilometri all’interno del Paese. Nella città di Vado Hondo decine di poliziotti e soldati si sono schierati a un posto di blocco, nel dipartimento di Chiquimula. Alcuni dei migranti hanno forzato il passaggio della Polizia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi, circa novemilahonduregni sono entrati in, nel tentativo di arrivare negli: 3.500 persone si sono scontrate con la Polizia. Scontro traed agenti di polizia E’ successo oggi: circa novemilahonduregni sono entrati inforzando il confine con la speranza digli, in cui un gruppo di circa 3.500 persone si è scontrato con la Polizia, dopo aver percorso circa 50 chilometri all’interno del Paese. Nella città di Vado Hondo decine di poliziotti e soldati si sono schierati a un posto di blocco, nel dipartimento di Chiquimula. Alcuni deihanno forzato il passaggio della Polizia ...

