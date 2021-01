Grande Fratello Vip, nella prossima puntata verrà decretato il primo finalista (Di domenica 17 gennaio 2021) Il 26 Febbraio dovrebbe finire la quinta edizione del Grande Fratello Vip: il reality infatti ha avuto una durata inaspettata e la finale è slittata di settimana in settimana, evidentemente per garantire alla rete buoni ascolti avendo già una macchina ben avviata. Proprio perché manca ormai poco più di un mese alla fine, si iniziano già a mettere le basi per la finale ed è tempo di scegliere quali sono i concorrenti che potranno accedervi. Molti di loro infatti, soprattutto quelli entrati a Settembre, hanno avuto un crollo emotivo e non sanno ancora che il reality terminerà il 26. Forse quindi, per mostrare loro una luce in fondo al tunnel, si è deciso di decretare nella prossima puntata del Grande Fratello Vip il primo ... Leggi su trendit (Di domenica 17 gennaio 2021) Il 26 Febbraio dovrebbe finire la quinta edizione delVip: il reality infatti ha avuto una durata inaspettata e la finale è slittata di settimana in settimana, evidentemente per garantire alla rete buoni ascolti avendo già una macchina ben avviata. Proprio perché manca ormai poco più di un mese alla fine, si iniziano già a mettere le basi per la finale ed è tempo di scegliere quali sono i concorrenti che potranno accedervi. Molti di loro infatti, soprattutto quelli entrati a Settembre, hanno avuto un crollo emotivo e non sanno ancora che il reality terminerà il 26. Forse quindi, per mostrare loro una luce in fondo al tunnel, si è deciso di decretaredelVip il...

Il primo finalista del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini lo decreterà domani sera in diretta su Canale 5: ecco le anticipazioni.

I dolci pensieri di Pierpaolo Pretelli al Gf Vip. Per Pierpaolo questi non sono stati giorni facili. Nuove bellissime confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli si è lasciato a ...

