Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pensano al futuro: l’annuncio stupisce gli altri concorrenti (Di domenica 17 gennaio 2021) La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele. I due pensano al futuro e in una conversazione a tarda notte con gli altri concorrenti sono usciti fuori i loro programmi. «Il primo passo è l’impatto della mia routine e la sua – ha detto Giulia rispondendo alle domande di Andrea Zelletta» Davanti all’ipotesi di una convivenza in tempi rapidi si giustifica: «Io avevo già deciso comunque di passare un periodo a Roma». I PROGRAMMI Pierpaolo si è mostrato da subito d’accordo con Giulia e stringendole la mano ha detto: «Io sono molto sereno, il discorso abitazione non si pone». Giulia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 gennaio 2021) La storia tra, nata sotto i riflettori delVip, procede a gonfie vele. I dueale in una conversazione a tarda notte con glisono usciti fuori i loro programmi. «Il primo passo è l’impatto della mia routine e la sua – ha dettorispondendo alle domande di Andrea Zelletta» Davanti all’ipotesi di una convivenza in tempi rapidi si giustifica: «Io avevo già deciso comunque di passare un periodo a Roma». I PROGRAMMIsi è mostrato da subito d’accordo cone stringendole la mano ha detto: «Io sono molto sereno, il discorso abitazione non si pone»....

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - benemariangela : @Fede66648216 SE DOMANI I RAGAZZI DEL GRANDE FRATELLO NON VENGONO AVVISATI DEL PROLUNGAMENTO,MA ALLO STESSO TEMPO S… - benemariangela : @viperissimo SE DOMANI I RAGAZZI DEL GRANDE FRATELLO NON VENGONO AVVISATI DEL PROLUNGAMENTO,MA ALLO STESSO TEMPO SI… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis: "Vi svelo i segreti della Casa" QUOTIDIANO.NET Matilde Brandi, attacco al GF Vip? Le sue parole

Matilde Brandi è tornata a parlare del ‘Grande Fratello Vip’. Ma che cosa ha detto? Le sue parole non sono certo passate inosservate. Matilde Brandi è stata una delle protagoniste più chiacchierate ...

Il Grande Fratello annuncerà il primo finalista nella prossima puntata

Il Grande Fratello Vip annuncerà il primo finalista nella puntata in onda domani. Ecco tutto quello che dovrebbe accadere.

Matilde Brandi è tornata a parlare del ‘Grande Fratello Vip’. Ma che cosa ha detto? Le sue parole non sono certo passate inosservate. Matilde Brandi è stata una delle protagoniste più chiacchierate ...Il Grande Fratello Vip annuncerà il primo finalista nella puntata in onda domani. Ecco tutto quello che dovrebbe accadere.