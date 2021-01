Grande Fratello Vip 5, scatta la censura nella Casa, il motivo (Di domenica 17 gennaio 2021) All’interno del GF Vip, un’ignota fan ha creato scompiglio tra alcuni concorrenti rivelando loro una notizia inedita. Di cosa stiamo parlando? Della data della finale del reality che, attualmente, i gieffini ignoravano in quanto pensavano che fosse prevista per l’8 febbraio 2021. Durante l’annuncio erano presenti Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. Ecco qual è stata la loro reazione e cosa è accaduto. GF Vip 2020, la reazione di Tommaso Zorzi e i sospetti Come ben sappiamo, i concorrenti del GF Vip (anche le new entry) sono convinti che il reality finirà l’8 febbraio 2021. Persino Giulia Salemi pensa che la finale sia ancora fissata per quel giorno. Ma, nonostante ciò, qualcuno non ci è cascato, infatti giovedì scorso Tommaso Zorzi aveva intuito qualcosa ed è andato in confessionale a chiedere spiegazioni. Gli autori però hanno finto di non saperne nulla e lui è ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 gennaio 2021) All’interno del GF Vip, un’ignota fan ha creato scompiglio tra alcuni concorrenti rivelando loro una notizia inedita. Di cosa stiamo parlando? Della data della finale del reality che, attualmente, i gieffini ignoravano in quanto pensavano che fosse prevista per l’8 febbraio 2021. Durante l’annuncio erano presenti Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. Ecco qual è stata la loro reazione e cosa è accaduto. GF Vip 2020, la reazione di Tommaso Zorzi e i sospetti Come ben sappiamo, i concorrenti del GF Vip (anche le new entry) sono convinti che il reality finirà l’8 febbraio 2021. Persino Giulia Salemi pensa che la finale sia ancora fissata per quel giorno. Ma, nonostante ciò, qualcuno non ci è cascato, infatti giovedì scorso Tommaso Zorzi aveva intuito qualcosa ed è andato in confessionale a chiedere spiegazioni. Gli autori però hanno finto di non saperne nulla e lui è ...

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - loveyou30OO : RT @magicawaitsforu: comunque io giulia salemi due volte al grande fratello non me la meritavo #tzvip - prelemilov : @ccdecri funziona così al grande fratello, io mi ricordo che quando c’era Oppini si è parlato di loro due per un pa… -