Gran Bretagna, Austria e Francia. Proteste (e arresti) anti-lockdown (Di domenica 17 gennaio 2021) A Birmingham una manifestazione si è conclusa con l'arresto di 11 persone. Diecimila quelle che hanno sfilato a Vienna. Tafferugli e 75 fermi a Parigi e in altre località della Francia Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 gennaio 2021) A Birmingham una manifestazione si è conclusa con l'arresto di 11 persone. Diecimila quelle che hanno sfilato a Vienna. Tafferugli e 75 fermi a Parigi e in altre località della

Tg3web : In Gran Bretagna ci si vaccina anche in chiesa, perché c'è l'urgenza di procedere sempre più rapidamente con la cam… - repubblica : I doganieri sequestrano panini al prosciutto ai cittadini britannici: 'Benvenuti nella Brexit' - ItalyMFA : ??Sul sito della Farnesina è stata aggiornata la sezione dedicata alle condizioni di viaggio dal Regno Unito di Gra… - stormuponus : RT @gzibordi: i 3 paesi che finora hanno vaccinato di più sono Israele, Danimarca e UK qui vedi i morti (totali, giornalieri) in GRAN BRET… - LiberoReporter : Coronavirus Gran Bretagna, oggi 1.295 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, la Gran Bretagna chiude le frontiere La Stampa Gran Bretagna, oggi 1.295 morti da Coronavirus

Altri 1.295 morti oggi in Gran Bretagna per il Coronavirus. Lo rendono noto le autorità sanitarie britanniche. I decessi sono calcolati tra le persone che sono ...

Nuova variante Covid, stop ai voli con il Brasile

'Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. È fondamentale che i nostri scienziati possano studiare ...

Altri 1.295 morti oggi in Gran Bretagna per il Coronavirus. Lo rendono noto le autorità sanitarie britanniche. I decessi sono calcolati tra le persone che sono ...'Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. È fondamentale che i nostri scienziati possano studiare ...