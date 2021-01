Governo | Taverna | ‘non permetteremo Italia gestita da gente senza scrupoli’

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Non c’è niente da fare, nel nostro Paese le persone capaci invece di generare riconoscimento e gratitudine con il suscitare invidia. Dovremmo essere tutti orgogliosi del Presidente Conte e pretendere che continui a governare l’, perché finora lo ha fatto egregiamente. Ma evidentemente a tanti, troppi, non è il bene di questo Paese che sta a cuore, bensì i loro interessi personali”. Così la vicepresidente del Senato, Paola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Preparato, responsabile, onesto, educato, stacanovista, mediatore, con una visione per l'Italia e con l'obiettivo di ricostruire il Paese per il bene di tutti. L'unico ad ...