Governo: Tajani, 'Pnrr deludente, ministri erano più presi da litigi' (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Il Pnrr messo a punto dal Governo "è un piano modesto, deludente, evidentemente i ministri erano più impegnati a litigare tra loro che a scrivere il Recovery Plan". Lo dice, al Tg4, Antonio Tajani, vicepresidente di Fi. "L'Italia - accusa - non ha ancora preparato un progetto serio per prendere le risorse del Recovery. Noi voteremo a favore dello scostamento di bilancio e del dl ristori, ma vogliamo che l'Italia abbia un Governo solido, persone serie, affidabili e credibili". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Ilmesso a punto dal"è un piano modesto,, evidentemente ipiù impegnati a litigare tra loro che a scrivere il Recovery Plan". Lo dice, al Tg4, Antonio, vicedente di Fi. "L'Italia - accusa - non ha ancora preparato un progetto serio per prendere le risorse del Recovery. Noi voteremo a favore dello scostamento di bilancio e del dl ristori, ma vogliamo che l'Italia abbia unsolido, persone serie, affidabili e credibili".

